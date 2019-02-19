ABD ile Çin arasındaki geçen hafta Pekin'de yapılan görüşmeler anlaşma yapılmadan sona ermiş ancak yetkililer dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında çekişmeli konularda ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmelerde, "Çin'de iki ülke arasındaki ticareti etkileyen gerekli yapısal değişikliklerin yapılması hedefleniyor. İki taraf, Çin'in ABD'den önemli miktarda mal ve hizmet satın alma taahhüdünü de görüşecek" denildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer öncülüğünde daha üst düzey görüşmeler Perşembe günü başlayacak. ABD Çin'in Amerikan fikri mülkiyet haklarını korumasını ve Amerikan şirketlerini Çinli şirketlere teknoloji transferine zorlamasına son vermesini istiyor. Çin bu gibi uygulamalarda bulunduğunu reddediyor.

Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin görüşmeler için Perşembe ve Cuma günleri Washington'u ziyaret edeceğini doğruladı. Beyaz Saray, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ekonomi danışmanı Larry Kudlow ve ticaret danışmanı Peter Navarro'nun da görüşmelere katılacağını söyledi.

ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek. Geçen hafta görüşmeler için son tarihi uzatabileceğini söyleyen Trump, dünkü konuşmasına görüşmelerin verimli geçtiğini yineledi.