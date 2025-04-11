Türkiye ile ABD'nin ticareti ne durumda? Trump neden tüm dünyaya ek vergi uygulamaya karar verdi?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta basının karşısına geçerek ülkeye giren mallara yönelik uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurdu. Trump'ın başta Çin'i hedef aldığı yeni vergi kararları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 1 haftadır hem ABD hem Çin hem Avrupa Birliği hem de bundan etkilenecek diğer ülkelerin gündemine ek vergiler oturdu. Trump'ın açıklamasına göre Türkiye'den gelecek ürünlere yüzde 10'luk ek vergi uygulanacak. Türkiye, diğer ülkelere kıyasla bu rakamlardan en az etkilenecek olan ülkeler arasında yer aldı. Her gün yeni açıklamalarla karşımıza çıkan Donald Trump, son olarak ek vergilerin Çin haricindeki ülkeler için 90 günlüğüne ertelendiğini duyurdu.

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Peki Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ne durumda? Trump'ın başlattığı ticaret savaşı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'nin bu krizi bir fırsata çevirme imkanı olabilir mi? Dosyamızda bunları inceleyeceğiz.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 2. ÜLKE ABD

ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2. ülke konumunda yer alıyor. TÜİK verilerine baktığımızda; 2013'te 6 milyar 600 milyon dolarlık ihracat yapılırken bu rakam yıldan yıla yükselerek 2024'te 16 milyar 400 milyon dolar seviyesine geldi. Türkiye, yaptığı toplam ihracatın yüzde 6,2'lik kısmı ABD'ye yapıyor.

YIL ABD'ye yapılan ihracat (bin $) 2024 16 351 880 2023 14 879 654 2022 16 885 325 2021 14 720 364 2020 10 182 966 2019 8 970 658 2018 9 072 756 2017 9 259 583 2016 7 262 306 2015 7 019 678 2014 6 921 046 2013 6 646 601 İTHALATTA 5. SIRADA İthalat tarafından bakıldığında ise en çok ithalat yaptığımız 5. ülke ABD. İthalatın toplam değeri 16 milyar 200 milyon dolar seviyesinde. İthalatın yüzde 4,7'sini ABD'den gerçekleştiriyoruz. YIL ABD'den yapılan ithalat (bin $) 2024 16 227 486 2023 15 779 725 2022 15 228 077 2021 13 147 623 2020 11 524 950 2019 11 847 373 2018 12 995 754 2017 12 288 503 2016 11 275 869 2015 11 603 110 2014 13 464 951 2013 13 350 432 Toplama bakıldığında ABD ile ticaretten 2024'te 100 milyon doların üstünde bir fazla vermiş durumdayız. İHRACATIMIZDA KİMYEVİ MADDELER ÖNE ÇIKIYOR Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere sektörel olarak baktığımızda kimyevi maddeler ve otomotiv endüstrisi 1'er milyar doları aşan payıyla öne çıkıyor. İthalatta ise yine kimyevi maddeler zirvede yer alırken savunma ve havacılık ile çelik diğer öne çıkan sektörler arasında bulunuyor. SEKTÖR 2024'te yapılan ihracat bedeli ($) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1,524,595.82 Otomotiv Endüstrisi 1,209,430.70 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 856,010.82 Halı 784,265.51 Elektrik ve Elektronik 774,093.44 Mücevher 705,041.58 Makine ve Aksamları 692,196.63 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 687,554.95 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 651,653.68 Çelik 627,804.32 Kaynak: TİM REKLAM Türkiye'nin bu dönemde dezavantajlı duruma düşecek ülkeler ile rekabet edebileceği sektörlere geçmeden önce ABD'nin dış ticaret verilerini gözden geçirelim. ABD 2024'TE 918 MİLYAR DOLAR TİCARET AÇIĞI VERDİ ABD, 2024'te 3,2 trilyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 4,1 trilyon dolarlık ithalat yaptı. Ticaret açığı 918,4 milyar dolara ulaştı. Trump'ın tarifeler getirmesiyle ticaret savaşlarına uzanan sürecin başlamasında ABD'nin ticaret açığının yüksekliği ana etken olarak görünüyor. Donald Trump, ticareti azaltarak yerli üretimi artırmayı ve ticaret açığını düşürmeyi amaçlıyor.