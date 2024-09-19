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        Haberler Dünya ABD, İsrail-Hizbullah gerginliğinin çözümü için "diplomatik baskı" vurgusu yaptı | Dış Haberler

        ABD, İsrail-Hizbullah gerginliğinin çözümü için "diplomatik baskı" vurgusu yaptı

        Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucunda 37 kişi ölürken 3 bini aşkın kişi yaralandı. ABD, Mavi Hat'taki gerginliğin diplomatik yollarla çözülebileceğini ve bunun için çalışmalara devam edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:25
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        ABD'den 'diplomatik baskı' vurgusu
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmesiyle artan İsrail-Hizbullah gerginliğinin azaltılması için taraflara diplomatik baskı uygulamaya devam edileceğini bildirdi.

        Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, son iki gündür yaşanan gelişmeler üzerine İsrail ordusuyla Hizbullah mensupları arasında artan çatışmaların yatıştırılması için ABD'nin uygulayacağı politik duruş hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

        Miller, "Hiçbir tarafın bu çatışmayı tırmandırmasını istemiyoruz. İsrail'in karşı karşıya olduğu gerçek güvenlik sorununu çözmenin en iyi yolunun, binlerce İsrail vatandaşının ve binlerce Lübnan vatandaşının evlerine dönmesine izin verecek diplomatik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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        "Tüm tarafları gerginliği azaltmaya ve sonunda diplomatik bir çözüm için baskı yapabileceğimiz bir noktaya ulaşmaya zorlamaya devam edeceğiz" diyen Miller, İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya "devam edeceklerini" söyledi.

        Miller, ABD'nin "İsrail'in bölgedeki rakiplerine göre niteliksel bir askeri üstünlüğe sahip olmasını garantilemesi gerektiğini" ifade etti.

        Sözcü Miller, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bir ülkenin kendini teröristlere karşı savunmasını "uygun" bulduklarını ancak sivillerin hiçbir zaman "meşru bir hedef haline gelmemesi gerektiğini" belirtti.

        Lübnan'ın güneyinde yoğunlaşan çatışmaların Gazze'deki barış görüşmelerine etkisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Miller, "Önceliğin Gazze'de ateşkes sağlamak olduğuna inanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        LÜBNAN'DAKİ PATLAMALAR

        Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

        Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

        Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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