Sesli Dinle 0:00 / 0:00

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Kıdemli Üye Gregory W. Meeks Sudan'a üst düzey özel temsilci atanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın kontrolden çıkarak yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve Doğu Afrika'da büyük bir yerinden edilme ve insani krize yol açtığı belirtildi.

Yeni çatışmanın, Darfür'de soykırımın başlamasının 20. yıl dönümüne denk gelmesi ve savaşan tarafların Darfür'de ve başka yerlerdeki toplulukları etnik hatlar üzerinden yeniden seferber etmeye çalıştığına dair endişe verici raporlar görüldüğü hatırlatıldı.

"ABD VE BM'NİN ÜST DÜZEY LİDERLİĞİ GEREKLİ"

McMaul ve Meeks, çatışmanın ülkeyi tam anlamıyla iç savaşa ve devletin çöküşüne sürüklemesini durdurmak için ABD'nin ve Birleşmiş Milletler'in doğrudan ve sürekli üst düzey liderliğinin gerekli olduğunu dile getirdi.

McMaul ve Meeks, ABD Başkanı Joe Biden ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, sivil bir hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak için savaşan tarafları acilen müzakere masasına getirmek üzere Özel Temsilciler atamaya çağırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise "Hem Sudan silahlı kuvvetlerinin hem de hızlı destek güçlerinin liderliğine, üçüncü ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere sivillerin ve savaşçı olmayanların korunmasından sorumlu olduklarını açıklamaya devam ediyoruz" açıklamasından bulundu.

ATEŞKES KONUSUNDA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Diğer yandan, Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dağalu'nun, 4 Mayıs'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda 'prensipte' anlaştığını duyurdu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.