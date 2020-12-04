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HaberlerDünyaABD'li belediye başkanı koronavirüs sebebiyle 'Evde kalın' dedi: Uyarısına uymadı! - Haberler
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ABD'li belediye başkanı koronavirüs sebebiyle 'Evde kalın' dedi: Uyarısına uymadı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austion şehrinin Belediye Başkanı Steve Adler, vatandaşları 'evde kalmaları' konusunda uyarırken, kendisinin Meksika'da kızın düğünü için tatilde olduğu ortaya çıktı

ABD'li belediye başkanı koronavirüs sebebiyle 'Evde kalın' dedi: Uyarısına uymadı! - Haberler
ABD'li belediye başkanı 'Evde kalın' dedi: Uyarısına uymadı!
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HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Austion şehrinin Belediye Başkanı Steve Adler, vatandaşlara koronavirüs ile mücadele için evde kalmaları uyarısında bulunurken, kendisinin tatilde olduğu ortaya çıktı. Adler'in tatilde olmasına vatandaşlardan tepki geldi.

9 Kasım'da Austin sakinlerine seslenen Adler, "Mümkünse evde kalmalıyız. Rahatlama zamanı değil. Gerçekten dikkat edeceğiz. Dikkatli olmazsak işleri kapatmamız gerekebilir" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımın ardından Adler'in, özel jetle Meksika'ya gittiği ve kızının düğünü için bir tatil yöresinde olduğu ortaya çıktı.

"SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ÖZÜR DİLİYORUM"

Adler gezisi öncesinde sağlık yetkililerine danıştığını, düğüne katılanlara koronavirüs testi yapıldığını söyledi. Adler açıklamasının devamında "İnsanlara bu süreçte tatile gitmemeleri yönünde bir şey denmiyor" dedi.

Ancak Demokrat belediye başkanı gelen eleştirilerin üzerine özür diledi, Adler, "Samimi bir şekilde özür diliyorum. Birçok diğer gelin gibi kızım da düğününü erteleyemedi. Çok küçük bir gruptuk ve tüm kurallara dikkat ettik. Bu seyahati reddetmek istedim ama kızım çok mutluydu. Şükran Günü ya da Noel'de seyahat etmeyi uygun bulmuyorum" dedi.

Teksas eyaletinde koronavirüs sebebiyle hastanede yatan kişi sayısı bu hafta 9 bini geçti. Salı günü eyalette rekor kırılarak, 15 bin vaka kaydedildi. Yetkililer bununu Şükran Günü için yapılan seyahatlerden kaynaklandığını açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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