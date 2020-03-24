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ABD'li uzmanlar, koronavirüse karşı önemli uyarılarda bulundu. New York Post'ta yer alan habere göre, bazı koronavirüs hastaları, durumları daha ciddi bir seviyeye gelmeden önce hastalığı atlatmış gibi görülüyor.

NBC News'e konuşan Dr. Ken Lyn-Kew, hastaların semptomlarının, sağlıklarının daha da kötüye gitmesinden önce bazen azalabileceğini söyledi.

Dr. Ken Lyn-Kew, “Bu hastalarla çok daha kötüye giden şeyleri görüyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Hastalar iyi gidiyorlar ve sonra birdenbire yorgun oluyorlar, nefes alma süreleri kısalıyor ve göğüs ağrıları oluyor."

Dr. Lyn-Kew, bu durumu şöyle açıkladı: “Vücudun virüsü yenip yenemeyeceğini çözmeye çalıştığı bir süre var gibi görünüyor.”

Dr. Joshua Denson ise günde 10 ila 20 koronavirüs hastası gördüğünü vurgulayarak, benzer bir örüntü gözlemlediğini söyledi.

Koronavirüs hastaları, sağlıkları kötüleşmeye başlamadan önce hafif semptomlar (hafif öksürük, baş ağrısı, ateş) yaşamaya başlıyor.

Denson, “Hastalar iyileşmeden veya gerçekten hastalanmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca bu semptomları yaşama eğilimindedir" diye konuştu.

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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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