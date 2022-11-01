Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo ve Offset olay yerindeydi.
TMZ'nin haberine göre; Houston polisi ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.
İddiaya göre; silahlı saldırı Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.
Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındılar .
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