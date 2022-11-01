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Haberler Dünyadan ABD'li rapçi Takeoff öldürüldü! - Magazin haberleri
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ABD'li rapçi Takeoff öldürüldü

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi

ABD'li rapçi Takeoff öldürüldü! - Magazin haberleri

Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo ve Offset olay yerindeydi.

TMZ'nin haberine göre; Houston polisi ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi.

İddiaya göre; silahlı saldırı Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.

Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındılar .

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