ABD'li Senatör Scott: Maduro'nun günleri sayılı

Cumhuriyetçi Senatör Scott, CBS News kanalına verdiği mülakatta Maduro hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ben Maduro olsaydım hemen şu anda Rusya ya da Çin'e giderdim." diye konuşan Scott, yakın zamanda içerden ya da dışarıdan Venezuela'da bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti. Scott, Maduro için "Günleri sayılı." ifadesini kullandı.

ABD'nin işgal planı olup olmadığının sorulması üzerine Scott, bunu beklemediğini, böyle bir şey olursa da çok şaşıracağını söyledi.

Scott, Maduro'nun iktidardan düşmesinin Küba için de "bir son" olacağını kaydederek, "Amerika, Güney Yarımkürenin bakımını üstlenir." şeklinde konuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.