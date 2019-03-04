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Haberler > GÜNDEM ABD'nin 300 TIR'ı, Irak'tan Suriye Kamışlı'ya gitti!

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Bazı tırlarda akaryakıt tankerleri ve iş makinelerinin olduğu görülürken, bazı tırların dorsesinin ise branda ile kapalı olması dikkat çekti

DHA