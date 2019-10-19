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ABD'nin Georgia eyaletinde karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı: 'Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun'

Georgia'da geçen hafta, karada da yaşayabilen bir tatlı su balığı türünün yıllar sonra yeniden görülmesi endişeye neden oldu. Eyalet yetkilileri balıkların yanı sıra küçük canlılar, kurbağa ve kertenkelelerle beslenen "yılanbaş" (Channa argus) balıklarının görüldüğü yerde öldürülüp dondurulması çağrısı yaptı.

BBC TÜRKÇE

ABD'nin Georgia eyaletinde geçen hafta, karada da yaşayabilen bir tatlı su balığı türünün yıllar sonra yeniden görülmesi endişeye neden oldu.

Eyalet yetkilileri balıkların yanı sıra küçük canlılar, kurbağa ve kertenkelelerle beslenen "yılanbaş" (Channa argus) balıklarının görüldüğü yerde öldürülüp dondurulması çağrısında bulundu.

Karada 3 güne kadar yaşıyor, kurbağa ve kertenkele yiyor

ABD'de 17 yıl önce ticareti yasaklanan yılanbaş balığı, su dışında 3 günden fazla yaşayabiliyor ve karada yılan gibi kıvrılarak hızlı hareket ediyor.

Balıkların karada kendilerini avlayan başka bir canlı olmadığı için doğal dengeyi bozabileceklerinden ve habitata zarar verebileceklerinden endişe ediliyor.

Bir başka endişe kaynağı da, yılda 2 kez yumurtlayan bu hayvanların hızlı çoğalmaları.

Georgia'da ortaya çıkan balığın 11 bin nüfuslu Gwinnett kasabasındaki bir gölde bir balıkçı tarafından oltayla yakalandığı belirtiliyor.

New York Times gazetesine göre, balıkçı fotoğrafını çektiği hayvanı tekrar suya bıraktı ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ne haber verdi.

Daha sonra gölde kalabalık bir ekiple yapılan aramalarda boyu 70 metre santimetre olan bir yetişkinle 3 yavru yılanbaş balığı yakalandı.

Boyları 1 metreye kadar çıkabilen yılanbaş balıkları Çin, Rusya ve Kore'de çiftliklerde yetiştiriliyor.

Geçmişte 15 eyalette görülen bu balığın yıllar sonra nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor.

Akvaryumlarda da beslenen balığın göle bir kişi tarafından atılmış olabileceği belirtiliyor.

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