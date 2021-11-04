ABD'nin ham petrol stokları arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Akaryakıt
ABONE OL

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 3 milyon 300 bin varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 300 bin varil (yüzde 0,8) artarak yaklaşık 434 milyon 100 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 612 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 214 milyon 300 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 83 bin varil azalarak 6 milyon 172 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 138 bin varil artarak 2 milyon 925 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Ekim haftasında 192 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 934 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varil fiyatı 81,50 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında İran ve ABD düşüşü
EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi
ENERJİ Ortalama elektrik toptan satış fiyatı belirlendi
Brent petrolün varil fiyatı 83,84 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'stok' düşüşü
Yeraltı maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maddi destek devamediyor
ENERJİ Yeraltı madene MİSGEP hibe desteği
Enerjinin bütçesi 7 milyar 707 milyon 842 bin liraya yükseldi
ENERJİ Enerjinin bütçesi yüzde 52 arttı
Brent petrolün varil fiyatı 85,04 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında OPEC+ artışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den enerji fiyatları hakkında önemli açıklama
ENERJİ Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması
Otogaza yeni bir zam geldi
ENERJİ Otogaza zam geldi
Bakan Dönmez: Bu yılki keşiflerle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırıldı
ENERJİ 'Elektrik tüketimi yüzde 8 artacak'
Brent petrolün varil fiyatı 83,47 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.