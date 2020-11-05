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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azalırken, petrol ihracatı günlük ortalama 1,2 milyon varil düşüşle 2,3 milyon varil seviyesine geriledi.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon (yüzde 1,6) düşüşle 484,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 890 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 639,3 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artışla 227,7 milyon varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 634 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 1,2 milyon varil düşüşle 2,3 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-30 Ekim haftasında 602 bin varil azalarak yaklaşık 10,9 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.

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