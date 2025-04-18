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        Haberler Dünya ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi | Dış Haberler

        ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

        Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 74'e, yaralananların sayısının 171'e yükseldiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:04
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        ABD'den Ras İsa Limanı'na saldırı: Ölü sayısı 74'e çıktı
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        Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 74'e, yaralı sayısı 171'e çıktı.

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        Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

        Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişinin öldüğü, 126 kişi yaralandığı aktarılmıştı.

        Yemen'e hava saldırıları

        Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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