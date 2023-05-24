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ABD'nin New Mexico eyaletinde evsizlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 48 arttı

ABD'nin New Mexico eyaletinde kiralar yükselmeye devam ederken evsizlerin sayısında da ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artış yaşandığı bildirildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde evsizlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 48 arttı
AA

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Ocak 2023'te eyalet genelinde bir gecede yapılan incelemede, yaklaşık 3 bin 850 kişinin sokaklarda yaşadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, özellikle çoğunluğu Albuquerque kentinde olmak üzere eyalet genelinde evsiz sayısının 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 48 arttığı ifade edildi.

Yoksulluk oranlarının artması ve işgücüne katılımın düşük olmasının evsizlik sıkıntısını etkileyebileceği belirtilen raporda, kiraların gelirlere kıyasla daha hızlı arttığına dikkat çekildi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, evsizlik sorununu azaltmak ve uygun fiyatlı konutları artırmak için 84 milyon dolarlık bütçelerinin olduğunu ve bu sıkıntıların giderilmesine yönelik yatırım planı hazırlandığını kaydetti.

New Mexico Mortgage Finans İdaresinin Üst Yöneticisi Isidoro Hernandez de 50'den fazla ailenin yaşayabileceği 4 bin 300 binanın yapım aşamasında olduğunu söyledi.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Özellikle California, Vermont ve Oregon, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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