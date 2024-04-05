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        Haberler Dünya ABD'nin simge yapılarından Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

        ABD'nin simge yapılarından Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

        Dünyanın en tanınmış abidelerinden Özgürlük Heykeli'ne dün yıldırım düştü. Dan Martland adlı fotoğrafçı bu anı yakalamayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 00:58 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:03
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        Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü
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        ABD’nin New York eyaletinde kötü hava şartları etkili oldu. Bölgede şiddetli fırtına ve yağışlar dün hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtınada bazı araçlar zarar gördü ve elektrik direkleri devrildi.

        Dünkü fırtınada, dünyanın en tanınmış abidelerinden ABD'nin simgesi niteliğindeki Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü.

        Dan Martland adlı fotoğrafçı o anı yakalamayı başardı. Martland’ın sosyal medyada paylaştığı çarpıcı fotoğraflar viral oldu.

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        Fırtına sebebiyle Brooklyn bölgesindeki Sheepshead Bay’de bir tekne battı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı araçların üzerine ağaçların devrildiği görüldü.

        New York'a bağlı Westchester County'de ağacın üzerine düştüğü aracın içinde bulunan bir kadının öldüğü açıklandı.

        Yetkililer, fırtına nedeniyle New York’ta yaklaşık 50 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Uzmanlar, fırtınanın bugün sona erdiğini, iç kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğini söyledi.

        *Haberin görselleri DanTVusa adlı X hesabından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Özgürlük Heykeli
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