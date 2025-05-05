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        Haberler Dünya ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı ABD Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak | Dış Haberler

        ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı ABD Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak

        ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Ankara'ya gelirken, önemli bir açıklamada bulundu. Barrack "Trumpın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:26
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        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
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        ABD Başkanı Trump'ın Başkanlığa seçilmesinden kısa bir süre sonra, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen Barrack, 22.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Barrack, burada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "atalarının geldiği" topraklarda olmaktan onur duyduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.

        "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." diyen Barrack, iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini söyledi.

        Barrack, Trump'ın, Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

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        Thomas Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

        ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.

        ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.

        Tom Barrack kimdir?

        ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

        Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

        Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

        1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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