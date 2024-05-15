ABD'de nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi.

Mart ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.

ABD'de yıllık enflasyonun 20 yıllık seyri:

Piyasalar nisan ayı için aylık enflasyonun yüzde 0.4, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesini bekliyordu. Dolayısıyla aylık enflasyon piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA GERİLEDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı çekirdek enflasyon ise nisanda aylık yüzde 0.3 oldu. Önceki 3 ayda çekirdek enflasyon yüzde 0.4 olarak gerçekleşmişti.