HABERTÜRK Ankara'dan Fırat Tur'un haberine göre, Türkiye hava savunma sistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Ruslarla yapılan anlaşma sonucu S 400 füzelerinin 2019 ortalarında Türkiye'de konuşlanması bekleniyor. Bu anlaşmaya şiddetle karşı çıkan ABD’nin Patriot füzeleri ise Türkiye için bir alternatif olarak hala masada...
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
ABD ve Batı, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını rasyonel bir şekilde karşılamadı. Bunun üzerine Türkiye Ruslara yöneldi. Ruslarla S 400 anlaşması yapılmasının ardından ABD Patriot satmak için yoğun bir ikna çalışmasına başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow, Türkiye’ye satmak istedikleri Patriot füzeleri konusunda müzakere yürütüldüğünü açıkladı. Patriot’un üreticisi Raytheon şirketinin Savunma Sistemleri Başkanı Wes Kremer ise Patriot sisteminin Rus S 400’lerden daha üstün olduğunu öne sürdü.
TÜRKİYE ŞARTLARINI İLETTİ
Şartların uygun olması durumunda Türkiye’nin Patriot da alabileceği ifade ediliyor. Türkiye şartlarını uzun zaman önce ABD’ye iletti ve uygun teklifin gelmesini bekliyor. Peki Türkiye’nin hava savunması için masada olan bu iki alternatif arasındaki farklar ne?
HER HEDEFE 2 FÜZE
Türkiye S 400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Uzmanlar, Rus füzelerinin NATO’nun entegre hava savunma sistemine uyum sağlamayacağına dikkat çekiyor. 2007 yılında kullanılmaya başlanan S 400 sistemi insanlı ya da insansız her türlü hava aracını imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre olan sistem, her hedefe iki füze kilitliyor. Türkiye, biri opsiyonlu iki S 400 sistemi alacak. Ruslarla yapılan anlaşmanın toplam maliyeti 2.5 milyar dolar. Rusya, füzelerin Türkiye’de konuşlanacağı yer konusunda herhangi bir kısıtlama getirmiyor.
SINIRLI KONUŞLANDIRMA
ABD ordusu ve müttefiklerinde kullanılan Patriotlar, taktik balistik füzeleri ve insansız uçakları vurabiliyor. Patriotlarda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bir radar sistemi, atış kontrol birimi ve güç kaynaklarının yer aldığı Patriotların menzili 160 km. Patriotlar Suudi Arabistan-Yemen savaşında aktif olarak kullanılıyor. Suud Patriotları Yemenli Husiler tarafından atılan İran balistik füzelerine karşı başarılı bir sınav veriyor. ABD, Türkiye'ye vermek istediği Patriotların Ermenistan ve Yunanistan sınırına yakın bölgelere konuşlandırılmasına sıcak bakmıyor.
S 400’ÜN ÖZELLİKLERİ
Menzili 250 km
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km
Radar tespit mesafesi 600 km
İntikale hazırlık süresi 5 dakika
PATRIOT’UN ÖZELLİKLERİ
Menzil 160 kilometre
Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre
Radar tespit mesafesi 150 kilometre
İntikale hazırlık süresi 30 dakika
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