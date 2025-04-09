ABD'nin Idaho eyaletinde polisin, elinde bıçak olan otistik genci ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden oldu.

Eyalete bağlı Pocatello kasabasında 5 Nisan'da meydana gelen olay, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, otistik olduğu belirtilen 17 yaşındaki Victor Perez'in çitlerle çevrili bir evin bahçesinde elinde mutfak bıçağıyla sarhoşmuş gibi yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı görülüyor.

Görgü tanıklarının ihbarıyla dakikalar içinde bölgeye gelen 2 polis aracından inen 4 polisin silahlarını çekerek Perez'e "bıçağı bırak" diye bağırdıkları, Perez'in ayağa kalkarak demir çitin arkasından polise doğru yürümeye çalışması üzerine saniyeler içinde vurulduğu kayıtta yer alıyor.

Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AP'ye konuşan Perez'in teyzesi Ana Vazquez, serebral palsi hastası yeğeninin konuşamayan, zihinsel engelli ve otistik bir birey olduğunu, olay anında sarhoş olmadığını belirterek, "Hayati tehlikeyi atlatıp atlatamayacağını bilmiyoruz." dedi.

Polislerin gelir gelmez kimseyle konuşmadan ve olayı yatıştırmaya çalışmadan silahlarını çekip 12 saniye içinde Perez'e ateş açtıklarını belirten Vazquez, "Bize sadece 'geri çekilin' dediler ve onu vurdular." ifadesini kullandı.

Videoyu çeken Brad Andres da polislerin "bir infaz mangası gibi göründüğünü" vurgulayarak, "Bir kez bile 'Durum nedir, nasıl yardımcı olabiliriz?' diye sormadılar. Silahlarını çekip koştular, zihinsel engelli bir kişinin tepki vermesini sağladılar ve tepki verdiğinde de onu vurdular." dedi.

Polisin şok tabancası veya ölümcül olmayan başka bir şekilde müdahale etmek yerine saniyeler içinde Perez'e ateş açmasına tepki gösteren ailesi ve vatandaşlar, Pocatello Polis Departmanı önünde protesto gösterisi düzenlerken, Polis Şefi Roget Schei, sosyal medyadan yaptığı açıklamada polisleri savundu.

Schei, halkın endişe ve duygularını anladıklarını, öte yandan sosyal medyada dolaşan videonun olayı tam olarak anlatmadığını savundu, tüm kanıtları dikkatli bir şekilde incelemeye devam ettiklerini belirtti.