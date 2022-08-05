ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanları uzun süre sonra ilk kez bir arada

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile mesafeli tutumu dikkat çekti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlaması ve son günlerde yaşanan Çin- Tayvan gerilimin ardından üç ülkenin dışişleri bakanları Kamboçya'nın başkentinde gerçekleşen ASEAN toplantısında uzun süre sonra ilk kez bir araya geldi.
Associated Press'in toplantıya ilişkin haberine göre:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, odaya girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un omzunu sıvazladı ve yerine oturmadan önce oturan Lavrov'a hızlıca el salladı. Lavrov da karşılık olarak el salladı.
Odaya en son giren Blinken, kendi koltuğuna otururken kendisine on sandalye kadar uzaklıkta oturan Lavrov'a ya da Lavrov'un biraz ilerisinde oturan Wang'a bakmadı bile.
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın iki bakanla da herhangi bir görüşme planı olmadığını açıklamıştı.
İKİ BAKAN GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR
ABD ve Rusya dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı tarih olan 24 Şubat'tan beri ilk defa görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu görüşmek istediğini söylemişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Yakın bir tarih teklif edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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