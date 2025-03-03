ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırıları durdurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya ile gerilimin azaltılması yönündeki politika uyarınca, Rusya'ya yönelik yapılan siber saldırıların durdurulması talimatını verdi.

CBS'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi yönündeki tavrın bir devamı olarak alınan karar hakkında ABD Savunma Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise haberi teyit ederek, kararla birlikte zor zamanlar yaşanacağını belirtti. Barrot ayrıca, Rusya tarafından fazla sayıda saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafının görüşmelerdeki yaklaşımına dikkat çekerek, gelecek müzakereler için umutlu olduğunu belirtmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.