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ABD sınırında kaybolan Şilili boksör bulundu

AA

Boks maçı için ABD sınırına gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mascarena, California'da ortaya çıktı

Ramon Mascarena

BD'deki maçı için 6 Mayıs'ta Meksika'nın ABD sınırına giden, Şilili boksör Ramon Mascarena'nın ABD'nin California eyaletinde bulunduğu açıklandı.

Şili basınında çıkan haberlere göre, 10 Mayıs'taki boks maçı için ABD sınırına gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Mascarena, California'da ortaya çıktı.

Şilili boksörden haber alamayınca polise başvuran boksörün kız kardeşi, yaptığı açıklamada, abisinin belgelerindeki eksiklikler nedeniyle California'ya bağlı San Diego şehrinde bir süre gözaltında tutulduğunu söyledi.

Boksörün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

10 Mayıs'taki boks maçı için 6 Mayıs'ta ABD sınırına giden Mascarena'dan 2 gün haber alınamamıştı.

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