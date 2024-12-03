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        Haberler Dünya ABD: Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esad rejimidir | Dış Haberler

        ABD: Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esad rejimidir

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de son günlerde artan gerilimin ardından yaptığı açıklamada, "BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esad rejimidir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 07:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:37
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        ABD: Masaya oturmayan Esad rejimidir
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        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan (Beşar) Esad rejimidir." ifadesini kullandı.

        Greenfield, ABD'nin BMGK dönem başkanlığını İngiltere'den devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

        Dönem başkanlığında iki önemli odak noktasının gıda güvencesizliği ve cinsiyet eşitsizliği konusunun olacağını kaydeden Greenfield, aynı zamanda dijital tehditler ve bölgesel ihtilafların da önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını belirtti.

        Bu tür sınamaların "inatçı" olduğunu söyleyen Greenfield, "Çok sayıda insan bize güveniyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp oturamayız, aksine kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        BMGK dönem başkanlığı, ABD'den sonra Cezayir'e geçecek.

        SURİYE

        Greenfield, Suriye'deki mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Bölgedeki ortaklarıyla irtibatlarının sürdüğünü aktaran Greenfield, Suriye halkı için barış ve güvenliği sağlamak için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

        Greenfield, "Biz Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri destekledik. Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esad rejimidir." diye konuştu.

        GAZZE

        Gazze'ye ilişkin ise Greenfield, ABD'nin diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti.

        Greenfield, durumun çok ciddi olduğunun altını çizerek, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım sevkiyatının sağlanması için çabaların devam ettiğini belirtti.

        LÜBNAN

        Lübnan'a ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Greenfield, "Bir anlaşma sağlandı, bazı sıkıntılar oldu ama anlaşma hala geçerli." dedi.

        Greenfield, ateşkese hala saygı duyulduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

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        #ABD
        #Suriye
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