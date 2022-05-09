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ABD, Ukrayna çeliğine yönelik tarifeleri bir yıl süreyle askıya alacak

ABD Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'dan ithal edilen çeliğe uygulanan tarifelerin bir yıl süreyle askıya alınacağını duyurdu.

ABD Ukrayna çeliği tarifesini askıya alıyor
ABD Ukrayna çeliği tarifesini askıya alıyor
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çelik endüstrisinin Ukrayna'nın ekonomik gücü için önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin çelik endüstrisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaştan etkilendiği belirtildi.

Ukraynalı çelik üreticilerinin çoğunun savaş boyunca çalışanlarına ödeme yapmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışmalara rağmen bazı üreticilerin yeniden üretime başladığı ifade edildi.

Açıklamada, bu üreticiler için ihracat fırsatları yaratmanın, işçilerini istihdam etmeyi sürdürmeleri ve Ukrayna'nın en önemli endüstrilerinden birinin sürdürülebilirliğini sağlamaları için önem taşıdığı vurgulanarak, Ukrayna çeliğine yönelik tarifelerin bir yıl süreyle askıya alınacağı bildirildi.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna'nın ekonomik refahı için en önemli endüstrilerden biri olan çelik sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Raimondo, "Çelik üreticilerinin Ukrayna halkının ekonomik can damarı olmaya devam edebilmeleri için çeliklerini ihraç edebilmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.

Dünyanın en büyük 13'üncü çelik üreticisi Ukrayna, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyor. Çelik ve ilgili sektörler, Ukrayna'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

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