ABD Ulusal Basın Kulübü'nden İsrail'e çağrı 0:00 / 0:00

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Ulusal Basın Kulübü Başkanı Lisa Nicole Matthews ve Ulusal Basın Kulübü Gazetecilik Enstitüsü Başkanı Angela Greiling Keane yaptıkları yazılı açıklamada, "İsrail'in cumartesi günü Gazze'deki ofis binasına yönelik saldırısı bu hafta İsrail güçlerinin Gazze'de basın kuruluşlarının yer aldığı binalara yönelik bir dizi saldırılarının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze'de İsrail'in vurduğu 13 katlı bina çöktü. İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu. İsrail ordusu, Gazze’de medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binayı Hamas’ın askeri varlıklarının bulunduğu gerekçesiyle vurdu. Al Jazeera, İsrail'in eylemini 'barbarca' olarak nitelendirirken, Beyaz Saray, "gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettiklerini" açıkladı.