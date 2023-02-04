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ABD ve Kanada dondu: Termometreler -30'u gördü

Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan dondurucu hava etkisini gösterdi. Soğuklar 100 milyona yakın kişiyi etkilerken, Kanada'nın Ottawa kentinde termometreler -30'u gördü.

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    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • ABD ve Kanada dondu: Termometreler -30'u gördü

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