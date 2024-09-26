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        Haberler BBC Dünya ABD ve müttefiklerinden Lübnan'da 21 günlük acil ateşkes çağrısı

        ABD ve müttefiklerinden Lübnan'da 21 günlük acil ateşkes çağrısı

        ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı. 12 imzacısı bulunan ortak açıklamada, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.09.2024 - 07:52 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:52
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        ABD ve müttefiklerinden Lübnan'da 21 günlük acil ateşkes çağrısı
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        lübnanGetty Images

        ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı.

        12 imzacısı bulunan ortak açıklamada, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edildi.

        Ortak açıklamada, "Ne İsrail ne Lübnan halkının çıkarına olan geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu" söylendi.

        Açıklama, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası bir kara harekatı için hazırlık yapıldığı mesajını vermesinden sonra kaleme alındı.

        Ateşkes çağrısı yapılan açıklamaya ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar imza attı.

        ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında ise, "güvenliği ve sivillerin evlerine dönmesini sağlayacak" bir durulmanın zamanının geldiği kaydedildi.

        Biden, Beyaz Saray'da yaptığı kısa açıklamada, Avrupa'dan olduğu kadar Arap ülkelerinden de destek gelmesinin, savaşın yayılmasına karşı önem arz ettiğini söyledi.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de New York'ta yaptığı açıklamada, acil ateşkes çağrısı yapmıştı.

        Lübnan Başbakanı Najib Mikati de ülkesinin "açık bir egemenlik ve insan hakları ihlaliyle karşı karşıya olduğunu" kaydetti.

        Mikati, Reuters haber ajansının "ateşkese yakında ulaşılabilir mi?" sorusunu, "Umarım, evet" diye yanıtladı.

        İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon ise gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için ortaya konan diplomatik çabaya teşekkür ederek, İsrail'in "geniş çaplı savaş istemediğini" söyledi.

        Macron ile Mikati, BM Genel Kurulu'nda görüşüyor. Getty Images

        Macron ile Mikati, BM Genel Kurulu'nda görüşüyor.

        İsrail ordusunun Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik geçen hafta başlattığı son yılların en kapsamlı hava saldırısında 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Bunların en az 50'si çocuk.

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) açıkladığı verilere göre Lübnan'da yalnızca Pazartesi gününden bu yana 90 bine yakın kişi evlerini terk etti.

        7 Ekim'den bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 200 bini geçtiği hesaplanıyor.

        'Kara harekatı' sinyaline dünyadan tepkiler

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan'da bir kara harekatına başlamasının "ufukta görünmediğini" kaydetti.

        Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, "Biz kesinlikle bölgede gerginliği tırmandıracak adımlar görmek istemiyoruz" dedi.

        Sözcü, ABD'nin topyekun bir savaşın önüne geçmek için diplomatik çözümler görmek istediğini dile getirdi.

        Pentagon Sözcüsü Singh ABD ordusunun Lübnan'daki operasyonlar için İsrail'e istihbarat desteği sunmadığını da ekledi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Lübnan'da savaş olmamalı" dedi. Macron İsrail'i gerilimin tırmandırılmasına son vermeye, Hizbullah'ı ise İsrail'e roket atmayı durdurmaya çağırdı.

        Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Lübnan'a 5 milyon sterlinlik insani yardım desteği göndereceği bildirildi.

        • İsrail Genelkurmay Başkanı: 'Hava saldırıları, olası kara harekatı için hazırlık'
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