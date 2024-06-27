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        Haberler Dünya ABD ve Rusya'dan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı | Dış Haberler

        ABD ve Rusya'dan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

        ABD ve Rusya, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda tansiyonun yükselmesi nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri için seyahat uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:15
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        ABD ve Rusya'dan Lübnan'a seyahat uyarısı
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        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Lübnan için güncel seyahat uyarısının incelenmesi çağrısı yapıldı.

        Lübnan'da "Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve hızla değişebiliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ın güneyine (İsrail sınırı) ve Lübnan-Suriye sınır hattına veya mülteci kamplarına gitmeme çağrısında bulunuldu.

        Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Rusya 24" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri" önerisinde bulundu.

        Lübnan'da yaşayan Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Rudakov, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir." dedi.

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        Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

        Makedonya, Kanada Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" çağrısında bulunmuştu.

        Kuveyt de 21 Haziran'da vatandaşlarına Lübnan'a gitmeme çağrısı yapmıştı.

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