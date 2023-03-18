AA

ABD'li üst düzey yetkililer Ukraynalı mevkidaşlarıyla Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı hakkında görüşmelerde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley'nin, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Tarafların, Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunan Ukrayna'ya ABD'nin verdiği kararlı desteği ele aldıkları belirtilen açıklamada, Ukraynalı yetkililerin savaş sahasındaki durumla ilgili güncel bilgileri aktardıkları kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının ABD'nin devam eden askeri yardımları karşısında minnettarlıklarını sundukları ifade edilirken, ABD'li yetkililerin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmenin sonuna katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: AA