ABD'ye ait F-18 denize düştü

ABD'nin Husilere yönelik saldırıları sürerken, USS S. Harry Truman uçak gemisi de Kızıldeniz'de bulunuyor.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Harry Truman'da bulunan bir F-18 savaş uçağı denize düşerek kayboldu.

CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Husiler tarafından yapılan saldırılar sonrası Harry Truman'ın yaptığı zorunlu manevra, F-18'in denize düşmesine neden oldu.

Olayın, F-18'in geminin hangar bölümünden yukarı çekildiği sırada yaşandığı belirtildi.

Olay sırasında gemide görevli 1 personel hafif şekilde yaralandı.

F-18 savaş uçağının 60 milyon dolar civarında bir maliyete sahip olduğu bildirildi.

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HUSİLER TRUMAN'A SALDIRDIKLARINI DUYURDU

Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in işgal altındaki Askalan bölgesinde "hassas bir hedefe" saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'a ve ona bağlı olan savaş gemilerine geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seri, operasyonun, deniz, insansız hava araçları (İHA) hava gücü ve füze gücü tarafından ortaklaşa olarak düzenlendiğini kaydetti.