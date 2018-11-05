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ABD'ye askeri üs uyarısı: Rusya ile birlikte cevap veririz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD'nin Polonya'ya askeri üs kurma girişimiyle ilgili, "Rusya ile birlikte buna cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

05.11.2018 - 11:22 | Güncelleme: İHA

ABD ve Polonya'nın ülkeye yeni bir ABD üssü kurma planına Belarus'tan tepki geldi. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Orşa bölgesi halkıyla bir araya geldiği toplantıda Polonya'da yeni kurulacak ABD üssü hakkında yorumda bulundu.

Lukaşenko konuşmasında, Rusya ile birlikte hareket edeceklerini ima ederek, "Fazladan üsler kurmaya gerek yok. Aksi takdirde Ruslarla birlikte buna cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Ülkece zengin olmadıklarını ve güçlerinin farkında olduklarını söyleyen Lukaşenko, "Biz barışı destekleyen halkız. Zengin değiliz ve kimseden beklentimiz yok. Mutlu olmak için çabalayacağız. Birlikte hareket edersek her şeyi başarabiliriz" şeklinde konuştu.

POLONYA'NIN ASKERİ ÜS TALEBİ

Polonya tarafından Eylül ayında yapılan açıklamada, ABD'nin Polonya'ya askeri üs kurması istenmişti. Polonya'nın bu talebi ABD tarafından olumlu karşılanmış ve yeni askeri üs için karşılıklı diplomatik görüşmeler başlamıştı. Polonya Dışişleri Bakanı son olarak Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda bölgenin güvenliği için ABD üssüne ihtiyaç olduğunu savunmuştu. Bu girişime karşı Rusya, askeri üssün kurulmasına karşı eylemle cevap vereceklerini açıklamıştı.

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