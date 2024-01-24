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        Haberler Yaşam ABD'yi milyarlarca ağustos böceği basacak

        ABD'yi milyarlarca ağustos böceği basacak

        ABD'de bu yıl iki büyük kuluçkadan senkronize bir şekilde yer altından milyarlarca ağustos böceği çıkacak. En son 1803'te meydana gelen nadir olay ile birlikte haziran itibariyle ABD'nin ağustos böceği kaynayacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:51
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        ABD'yi milyarlarca ağustos böceği basacak
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        ABD merkezli Connecticut Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD'de bu yıl 221 yıl aradan sonra ilk defa iki büyük ağustos böceği kuluçkasından milyarlarca ağustos böceğinin, aynı anda yer altından çıkacağını belirtti. Bilim insanları ülkenin ağustos böceği kaynayacağını açıkladı.

        ÇIKIŞ ZAMANLARI KESİŞİYOR

        13 yılda bir kuluçkadan çıkan ağustos böcekleriyle 17 yılda bir kuluçkadan çıkan ağustos böceklerinin, en son 1803 yılında yer altından çıkış zamanlarının kesiştiği ifade edildi.

        SON DERECE NADİR BİR OLAY

        Son derece nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen bu olayda, ağustos böceklerinin mayıs ayından hazirana kadar yeryüzüne çıkarak çiftleşeceği aktarıldı.

        ABD'li Entomolog (böcek bilimci) Floyd W. Shockley, olayla ilgili birçok basın kuruluşuna röportaj verdiğini ifade ederek "Mayıs-haziran ayları iki kuluçkanın ortaya çıkışı. Bu öngörülebilir ve şaşırtıcı doğa olayına medyanın büyük ilgisi var! Hikayelerine katkıda bulunabildiysem ne mutlu..." dedi.

        İki kuluçkanın coğrafik olarak kesiştiği yerlerin orta Illinois eyaleti ve doğu Iowa'nın bazı kısımları olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA, AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #ağustos böceği
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