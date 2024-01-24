ABD'yi milyarlarca ağustos böceği basacak

ABD merkezli Connecticut Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD'de bu yıl 221 yıl aradan sonra ilk defa iki büyük ağustos böceği kuluçkasından milyarlarca ağustos böceğinin, aynı anda yer altından çıkacağını belirtti. Bilim insanları ülkenin ağustos böceği kaynayacağını açıkladı.

13 yılda bir kuluçkadan çıkan ağustos böcekleriyle 17 yılda bir kuluçkadan çıkan ağustos böceklerinin, en son 1803 yılında yer altından çıkış zamanlarının kesiştiği ifade edildi.

SON DERECE NADİR BİR OLAY

Son derece nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen bu olayda, ağustos böceklerinin mayıs ayından hazirana kadar yeryüzüne çıkarak çiftleşeceği aktarıldı.

ABD'li Entomolog (böcek bilimci) Floyd W. Shockley, olayla ilgili birçok basın kuruluşuna röportaj verdiğini ifade ederek "Mayıs-haziran ayları iki kuluçkanın ortaya çıkışı. Bu öngörülebilir ve şaşırtıcı doğa olayına medyanın büyük ilgisi var! Hikayelerine katkıda bulunabildiysem ne mutlu..." dedi.

İki kuluçkanın coğrafik olarak kesiştiği yerlerin orta Illinois eyaleti ve doğu Iowa'nın bazı kısımları olduğu belirtildi.

*Haberin görselleri DHA, AA ve AP tarafından servis edilmiştir.