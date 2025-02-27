ABD yönetimi işten çıkarmalara hazırlanıyor

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, ABD'deki federal kurumlara konuya ilişkin bildiri gönderdi.

Bildiride, Başkan Trump'ın federal kurumların yöneticilerine "büyük çapta iş gücü azaltılmasına hazırlık yapmaları" talimatı verdiği belirtildi.

Federal kurumların, 13 Mart'a kadar yeniden yapılanma kapsamındaki planlarını sunmaları gerektiği kaydedilen bildiride, plan kapsamında işten çıkarılanların pozisyonlarına da "bir daha istihdam sağlanmayacağı" ifade edildi.

Bildiride, federal hükümetin "masraflı, verimsiz ve borç içerisinde" olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan halkına hizmet edecek bir şey üretmiyor. Hatta vergiler radikal çıkar gruplarına fayda sağlıyor ve çalışkan Amerikan vatandaşlarına zarar veren verimsiz ve gereksiz programların finansmanı için zimmete geçiriliyor."

Bildiride, ulusal güvenlikle ilgili pozisyonlar ve ABD Posta Servisi'nin, söz konusu talimatlardan muaf olduğu kaydedildi.