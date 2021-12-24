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ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi

ABD’de Omicron varyantının oluşturduğu tehdit nedeniyle Noel akşamı yapılması planlanan 200’den fazla uçuş iptal edildi.

ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi
ABD'de uçuşlara Omicron engeli
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD’de uçuş takibi yapan FlightAware internet sitesinden yayınlanan makalede, United Havayolları’nın bugün yapılması planlanan 125 uçuşu, Delta Havayollarının ise 85’ten fazla uçuşu iptal ettiği aktarıldı. Uçuş iptallerinin ise Covid-19 vakalarındaki artış olduğu ifade edildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD’de son 24 saatte 267 bin 269 kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede 1149 kişi hayatını kaybetti. Dünyada en çok vakanın tespit edildiği ABD’de salgının başından bu yana 52 milyon 788 bin 451 kişi Covid-19’a yakalanırken, bunlardan 40 milyon 964 bin 993’ü iyileşti, 843 bin 455 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 10 milyon 989 bin 3 aktif vaka bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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