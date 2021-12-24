ABD'de uçuşlara Omicron engeli 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD’de uçuş takibi yapan FlightAware internet sitesinden yayınlanan makalede, United Havayolları’nın bugün yapılması planlanan 125 uçuşu, Delta Havayollarının ise 85’ten fazla uçuşu iptal ettiği aktarıldı. Uçuş iptallerinin ise Covid-19 vakalarındaki artış olduğu ifade edildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD’de son 24 saatte 267 bin 269 kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede 1149 kişi hayatını kaybetti. Dünyada en çok vakanın tespit edildiği ABD’de salgının başından bu yana 52 milyon 788 bin 451 kişi Covid-19’a yakalanırken, bunlardan 40 milyon 964 bin 993’ü iyileşti, 843 bin 455 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 10 milyon 989 bin 3 aktif vaka bulunuyor.