        ABD'de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

        ABD'de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

        ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) kanser, kalp ve beyin hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavilerine ilişkin 383 araştırmanın fonunu kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:29
        “JAMA Internal Medicine” dergisinde yayımlanan rapora göre, NIH, şubat-ağustos döneminde 383 araştırmaya sağlanan fonları kesti ve deneylere katılan 74 binden fazla kişi de bu durumdan etkilendi.

        Söz konusu çalışmalarda kanser, kalp ve beyin hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavileri test edildi ve kesintiler bulaşıcı hastalıklarla mücadele çabalarını orantısız şekilde etkiledi.

        Harvard Tıp Fakültesinden raporun ortak yazarı Anupam B. Jena, klinik deneylerin tüm amacının, tıpta neyin işe yarayıp yaramadığına dair kanıt üretmek olduğuna işaret etti.

        Eski NIH Direktörü Jeremy Berg de klinik deneylerdeki bu kesintilerin, insanlar ile onları destekleyen tıbbi kurumlar arasındaki güveni de zedeleyebileceğini belirtti.

