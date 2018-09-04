Florida’nın güneyinde etkili olan ve şiddetli yağış getiren tropik fırtına Gordon, ABD’nin bazı bölgelerini alarma geçirdi. Fırtınanın akşam saatlerinde ABD’nin Meksika Körfezi kıyısına ulaştığında kasırgaya dönüşmesi bekleniyor. Kasırganın Çarşamba günü ise Mississippi üzerinden karaya taşınacağı tahmin ediliyor. Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın Körfez kıyısındaki bölgelerde hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Louisiana eyaleti Valisi John Bel Edwards, dün eyalette olağanüstü hal ilan etti. Fırtınanın Louisiana'da daha etkili olacağını söyleyen Edwards, eyaletin güneydoğusunda 200 kişilik Ulusal Muhafız birliğinin görevlendirileceğini açıkladı. New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell da düzenlediği basın toplantısında, şehirde yaşayanları önlem almaya çağırdı.

Tropik fırtınanın Luisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olması bekleniyor.

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