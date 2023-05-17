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Haberler Sağlık
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ABD’de radyoaktif etkilere karşı geliştirilen ilaç, insanlar üzerinde deneniyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, radyoaktif maddelerin vücuttan atılmasını sağlamayı amaçlayan HOPO 14-1 adlı ilacın, insanlar üzerinde denenmeye başladığını duyurdu

ABD’de radyoaktif etkilere karşı geliştirilen ilaç, insanlar üzerinde deneniyor
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DHA

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan açıklamada, “Radyoaktif maddeleri vücuttan uzaklaştırmaya yönelik deneysel bir ilacın ilk insan klinik denemesi başladı. Deneme, sağlıklı yetişkinlerde HOPO 14-1 araştırma ilacının artan dozlarının güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve vücutta işlenmesini test ediyor” denildi.

KİRLİ BOMBA VE NÜKLEER SALDIRI MESAJI

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, söz konusu radyoaktif maddelerin, kirli bomba, nükleer santral kazası ya da nükleer silahlarla yapılan saldırılar sonucu insan vücuduna girebileceğini belirtti. Açıklamada, “Radyoaktif elementler yara almış cilt tarafından emildiğinde, solunduğunda veya yutulduğunda vücuda giriş yapar. Bu durum bir nükleer santral kazası, 'kirli bomba' veya nükleer silahın patlaması sonucunda meydana gelebilir. Radyoaktif elementler DNA'ya, dokulara ve organlara zarar verebilecek iyonlaştırıcı radyasyon yayarlar. Bu hasar riskini azaltmanın bir yöntemi, kontaminasyon meydana geldikten sonra radyoaktif elementleri mümkün olan en kısa sürede vücuttan uzaklaştırmaktır” denildi.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bomba, geleneksel patlayıcıların radyoaktif madde içeren hallerine verilen isimdir. Söz konusu bombalar infilak ettiğinde, uranyum gibi radyoaktif maddelerin yayılmasına neden oluyor.

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