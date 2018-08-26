Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) “kültürel diplomasi” çalışmaları çerçevesinde ABD’den 22 kişilik öğrenci grubu Türkiye’yi ziyaret edecek.

ABD’nin Minneapolis kentinden seçilen 14 Somali, 2 Filistin ve 1 Mısır asıllı Amerikalı öğrenci, beraberlerindeki 5 mihmandarla Ankara, İstanbul ve Bursa’da kültürel temaslarda bulunacak.

Öğrenciler, Chicago’dan İstanbul’a hareketlerinden önce Türk-Somali Amerikan Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Faruk Cıngıllı ile Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar’ı ziyaret etti.

AA'nın haberine göre öğrenciler, programın gerçekleşmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Acar'a teşekkür etti.

Türk kültürü hakkında bilgiler veren Başkonsolos Acar da öğrencilere “Türkiye ziyaretlerinin hayatlarında önemli bir başlangıç” olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Cıngıllı da Türkiye ve ABD arasında yaşanan son gelişmeler sonrasında ziyaretin taşıdığı önemin bir kat daha arttığına işaret ederek, “Ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine inanıyorum.” dedi.

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