"Irak'ın Musul kentinde 5 yıl önce, El Nuri el Kebir Camii'ndeki hutbesinden sonra ilk kez görüntü veren Bağdadi’nin yaşlandığı, sakallarındaki beyazların arttığı, bu nedenle sakallarını boyadığı (kınaladığı) ve ten renginin değiştiği görülüyor.

"BİN LADİN GİBİ POZ VERMİŞ"

Bağdadi Usame Bin Ladin, Zerkavi, Zehaviri tarzı bir poz vermiş... O da Usame Bin Ladin, Zerkavi, Zehaviri gibi silah olarak AKS-74U tercih etmiş. Rus yapımı AKS-74U makinalı tabanca yakın mesafede UZİ, MP-5 gibi diğer makinalı tabancalardan daha büyük güç üretmesiyle ve daha uzağa daha istikrarlı atmasıyla biliniyor.

"TAKTİK YELEK GİYMİŞ"

Bağdadi’nin üzerinde bir taktik yelek var. Bu yelekler özel güvenlik şirketlerinin sırtında 2003 işgaliyle birlikte coğrafyaya girdi. Şarjör, mühimmat, teçhizat yaşam malzemesi her şeyi içerine doldurabiliyorsunuz.

"GÖRÜNTÜ 22 MART SONRA ÇEKİLMİŞ"

Kaybettikleri ellerindeki son toprak parçası Deyr ez Zur’un güneyindeki alandan “Bağhoz savaşı” diyerek başlıyor. “Bağhoz Savaşı”nın bittiğini söylüyor. Burada görüntülerin 22 Mart 2019 sonrası çekildiğine gönderme var.

"YIPRATMA SAVAŞINA VURGU VAR"

Sonra örgütünün propagandasına girişiyor. Elemanlarının (o cihatçı olarak tanımlıyor) herhangi bir alanı teslim etmedikleri Beyji (Irak),Sirte (Libya),Musul (Irak),Rakka (Suriye) ve Baghouz’da (Suriye),sonuna kadar savaştıklarını ve öldüklerini söylüyor.

Bundan sonra “Yıpratma Savaşı” yapacaklarını belirtiyor.

"ÇÖKMEDİĞİNİ GÖSTERME GAYRETİ"

Bu aslında geçmişe dönüş. Hücreselleşme, mikrolaşma, sofistike terör eylemlerine girişme, halkın kılcal damarlarında gezme, yeniden toparlanma, istikrarsızlık üzerinden fırsat kollama. Bağdat, Mali, Burkina Faso ve Afganistan'daki yeni cihatçı teröristlerin ve örgütlerin bağlılık yeminini kabul ediyor. Bu sayede çökmediğini, büyümeye devam ettiğini göstermek istiyor.

"SRİ LANKA İÇİN MİSİLLEME DİYOR"

Aslında çok da yanlış değil. Radikal terörün sadece fiziki varlığıyla mücadele radikal terörü bitirmiyor, aksine sıçratıyor ve büyütüyor. Sri Lanka'dan ve orada yeni biatlardan bahsediyor. Sri Lanka’nın Bağhoz’a misilleme olduğunu söylüyor. Ayrıca Cezayir ve Sudan devlet başkanlarının görevinden de söz ediyor!

"ÖZELLİKLE O DOSYAYI GÖSTERİYOR"

Servis edilen bu videoda çeşitli dosyalar görülüyor. Irak-Şam, Horasan, Yemen, Batı Afrika, Tunus, Libya, Sina, Somali, Kafkasya ve Orta Afrika gibi DEAŞ'ın kendini gösterdiği sözde eski vilayetlerin isimleri bu dosyalarda yazıyor. Dikkat çeken dosya ise "Vilayet-i Türkiye" yazanı. Bu ifade ilk defa gözüktü. Üzerinde "Vilayet-i Türkiye" yazan bu dosyanın özellikle Bağdadi’ye sunulurken gösterilmesi, videonun anafikri hakkında ipuçları veriyor.

"ŞİMDİ VİLAYET-İ TÜRKİYE DİYOR"

DEAŞ daha önceki sözde haritalarında PKK’yla benzer şekilde Türkiye’yi 3’e bölmüştü. Güneydoğu’ya sözde Kürdistan, kuzey bölgeleri sözde Kafkasya vilayetine dahil etmiş, geri kalanına da Anadolu demişti. Şimdi de Vilayet-i Türkiye diyor. Demek ki geri birleştirmiş! Bu video da Türkiye, Türkiye’nin iradesi, istikrarı, güvenliği, hassasiyetleri, kararlılıkları ve yapacakları... DEAŞ üzerinden tehdit ediyor. Bu aslında bir şantaj videosu.