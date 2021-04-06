Abdullah Avcı: Rekorlar kırıldı ama fırsatları değerlendiremedik

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi konuştukları senaryonun bugün aynen gerçekleştiğini belirtti.

Hücum anlamında en zengin oyunlarını oynadıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bütün rakamlar, oyuncuların oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları, kaybettiği yerdeki baskıları, tekrar topu geri almaları, sabırlı oynamaları, kenarları doğru kullanmaları, sayısı fazla şutları, topa sahip olmaları var. Bugün oyunda her şeyi denedik. İkinci yarının başlangıcında 10-15 dakika oyun bizim elimizdeydi. Ama sonra oyun yönünü değiştirmede ağırlaştık. Ardından tekrar vitesi yükselttik. Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, şutlar, kalecinin kurtardığı şutlar var. Bu tür oyunda her şeyi yaparsın ama ön tarafın vuruşu, pası, yapacağı doğru orta becerisi belirleyici oluyor. Elimize gelen gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bunun yanında rakibe ise doğru pozisyon vermedik."

Avcı, oyun içerisinde formasyonlar denediklerini anlatarak, "Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti. Bu oyun böyle, bu tür sonuçlar olabiliyor. Takım hem savunma hem hücumda önemli gelişmeler kaydediyor. Oyuncu rekabetini artırdığımız takdirde daha domine oynayan, hedeflerine giden bir Trabzonspor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Nwakaeme’nin oyundan alınmasına yönelik bir soru üzerine ise, bu futbolcunun sakatlandığı için çıkmak istediğini, bu nedenle de kenara aldıklarını söyledi.

HAMZAOĞLU'NIN AÇIKLAMASI

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp, aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli." dedi.

Maçın başında skoru yakalayarak öne geçtiklerini ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1’den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun."