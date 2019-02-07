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Caner Aktan'ın haberine göre olay salı günü İzmit'e bağlı Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Polise, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Filistin uyruklu Siwar Keblaw'ın, evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği ihbarı yapıldı.
Eve giden polis, bahçede kimseyi bulamadı. Komşular kadının balkondan düştüğü sırada bir kişinin içeri doğru kaçtığını söyledi. Eve giren polis, Siwar Keblaw'ın cesediyle karşılaştı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Keblaw'ın boğazında morluklar ve darp izleri olduğunu tespit etti. Ayrıca yatak odasının kapısı da kırıktı.
BABA VE AĞABEY GÖZALTINA ALINDI
Polis, genç kadının babası ve ağabeyinin kayıp olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada İstanbul Sultanbeyli'de bir otelde kaldıkları belirlenen genç kadının babası Z.K. ve ağabeyi Y.K.'yı otele yaptığı baskınla gözaltına aldı. Baba ile oğlunun, yakalanmasalar bugün için (perşembe) uçakla İsrail'e kaçmayı planladığı belirlendi.
AİLE MECLİSİ KARARIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Baba ve oğul cinayeti itiraf ederken korkunç olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre Filistin kökenli aile daha önce yaşadıkları İsrail'de Siwar'ı iki kez evlendirmeye kalktı.
Ancak genç kadın iki kez nişanı attı. Sonunda Türkiye'ye kaçtı. İsrail'de aile meclisi toplanıp genç kadın için ölüm kararı aldı. Ailesi peşinden Kocaeli'ye geldi. İddiaya göre genç kadın ölümden kurtulmak için balkondan atladı. Ama peşinden giden babası ve ağabeyi tarafından yaralı halde eve taşındı. Ardından ağabey Y.K. tarafından boğularak öldürüldü. Emniyette ifadesi tamamlanan baba Z.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ağabey Y.K. da adliyeye sevk edildi.
GENÇ KIZIN EVE ÇIKARILMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, 3. kattan atladığı iddia edilen genç kızın arkasından koşan baba ve oğlunun yaralanan genç kızı eve götürmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda kızın aşağı düşmesi sonrasında koşarak düştüğü yere gelen baba Y.K. ve ağabeyi Z.K. kızı tekrar taşıyarak eve götürüyorlar.
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