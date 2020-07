Abraham Lincoln kimdir, nereli, boyu kaç, Abraham Lincoln’ın mesleği nedir, kariyerinde nasıl ilerledi, Abraham Lincoln’ın ailesi kim, evlendi mi, çocuğu var mı, burcu ne, AbrahamLincoln’ın çocukluk dönemi ve gençlik dönemi nasıl geçti, köleliği kaldıran başkan olarak anılan Abraham Lincoln, başkanlık zamanında neler yaptı, suikast sonucu hayatını kaybeden ilk başkan olan Abraham Lincoln’ın hayatının bilinmeyen yönleri nelerdir? AbrahamLincoln hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Abraham Lincoln Biyografisi

Doğum Tarihi: 12.02.1809

Nereli: Amerika Birleşik Devletleri

Ölüm Tarihi: 15.04.1865 (56 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: 1.93 cm

Kilosu: Bilinmiyor

Burcu: Kova

Mesleği: Avukat, Politikacı, Devlet Başkanı

Abraham Lincoln Aile Hayatı:

12 Şubat 1809 yılında Kentucky Hongenville eyaletinin yakınlarında Hardin kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Thomas Lincoln, annesi Nancy Lincoln'dır. Üç kardeş olup, bir ablası Sarah Lincoln (1805) birde erkek kardeşi Thomas Jr. Lincoln’dır. Erkek kardeşini henüz daha bebekken kaybetmiştir. Ailesi çiftçilik yaparak geçimini sağlıyordu. 10 yaşındayken çok sevdiği annesini ve kız kardeşini kaybetti. Abraham Lincoln bu acıya dayanamayarak günlerce ağlamıştır. Çocuk yaşta böyle bir durum ile karşılaşması onu çok yıpratmıştı. Kendisini yalnız hissediyordu. Yokluğa, sefalete birde sevdiklerinin olmamasına zamanla sabrederek alıştı ve bu yaşadığı olaylar onu daha da olgunlaştırdı. Babası ile çok iyi anlaşamazdı. Babası başka birisiyle evlendi. Üvey annesi onu kendi çocuğu gibi çok sevdi ve eğitimi için elinden geleni yaptı.

Abraham Lincoln Eğitimi:

O dönemlerde eğitim şartları zordu. Çoğu aile geçim sıkıntısı yaşıyordu. Babasının işsizlik sıkıntılarından dolayı sürekli taşınıyorlardı. Çok zor şartlarda eğitim ve öğretim hayatını tamamlayan Abraham Lincoln, kendini şöyle anlatmıştır;

“ Yoksul bir ailenin çocuğu olarak mahrumiyetle dolu bir evde doğup, büyüdüm. Midemin açlığını kuru mısır ekmeği ile bastırırken, ruhumun açlığını ödünç aldığım kitaplarla giderdim. Okumaya aşıktım; bir çiftlikte tarlada işçi olarak çalışırken de okudum, bir bakkal da çıraklık yaparken de...” diye devam ediyor. Annesi ve babası okuma yazma bilmezlerdi. Mum ışığında bile kitap okuyan Lincoln, ödünç aldığı kitaplarına bir zarar gelmesin diye çok dikkat eder ve değer verirdi. Çok çalışarak baroların girdiği sınavı kazanmıştır. Daha sonra avukatlık mesleğini yapmıştır. Beş Binden fazla davaya bakmıştır. Adalet anlayışı o kadar çoktu ki, avukat olup haklıyı savunmak yeterli gelmiyordu. Bu ülkeye başkan olup adaleti sağlayacak, herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşamak için daha çok çabalayacaktı ve işte oldu yılmadı, usanmadı sonunda başardı.

Abraham Lincoln Özel Hayatı:

Abraham Lincoln 1842 yılının Kasım ayında Marry Todd ile evlendi. Bu evliliğinden dört erkek çocuğu olmuştur. İsimleri; Robert Todd, Edward Baker, William Wallace, Thomas Tad Lincoln’dır. Çocuklarından sadece Robert Todd yaşadı. Diğer çocukları ergenlik çağına gelmeden çocukluk döneminde vefat ettiler. Abraham Lincoln bu acıyı zamanla kabullense de eşi Marry Todd bu duruma alışamadı. Sinir krizleri geçiren, her gün sağlık durumu daha da kötüleşen eşini şizofreni teşhisiyle hastaneye yatırmıştır. Eşi burada vefat edene kadar kalmıştır.

Abraham Lincoln Kariyeri:

Abraham Lincoln, 1836‘da New Salem’de, şarküteri tarzında bir dükkanı işletmeye başlamıştır. Bu süreçte, Sir William Blackstone‘un İngiltere‘nin hukuk sistemini yorumladığı kitabı, “Commentaries on the Laws of England” adlı kitabını okuyunca, hukuka olan ilgisini fark etmiştir. Çevresindeki avukatlardan ödünç aldığı kitaplarla bu alanda kendini eğitmiştir. Ertesi yıl baro sınavını geçerek avukat olmaya hak kazandı. Ardından Springfield‘e taşınarak Stephen T. Logan adlı bir avukatın yanında stajyerlik yapmaya başladı. Stajyerlik yaptığı büroda, maddi sıkıntılarından dolayı evinin kirasını ödeyemediği için kalmıştır. Gecesini gündüzünü burada geçiren Lincoln, eğitimini pratik hukuk deneyimleriyle pekiştirmiştir. Kısa bir zaman içinde dürüstlüğü ve doğruluğu nedeniyle tanınır hale gelmiştir. Eyalet çapında da çok takdir edilen başarılı bir avukat olmuştur.

Abraham Lincoln’ın siyasi hayatı henüz 23 yaşındayken 1832 yılında başladı. O yıllarda bağımsızlık savaşını savunan “Whig Parti” üyeliğine seçilmiştir. Köleliğe karşı olduğunu ilk defa 1837 yılında açıklamıştır. 1847 yılında Temsilciler Meclisi'ne girmiştir. O zamanlarda kendisini eğitim de yetersiz gören Abraham Lincoln, kendisini şöyle açıklıyordu; “Ben Abraham Lincoln. Siyasetim, yaşlı bir kadının dansı gibi kısa ve basittir” demiştir.

Abraham Lincoln siyasete atılmadan önce çok iyi bir hukukçuydu. Her zaman haklının yanında olan, adaletin her insanın hakkı olduğunu savunan bir liderdi. Siyaset hayatında ise başkanlık seçimlerini hemen kazanamadı. Daha sonraki 1861 yılındaki seçimlerde 52 yaşındayken başkan oldu. Çok kritik bir zaman da başkan olduğu için dikkatli kararlar alması gerekiyordu. Başkanlık döneminin açılışında yaptığı konuşmasıyla tarihe geçti. 9 Nisan 1865 yılında kuşatma yapılarak güney bölgesinin teslim alınmasını sağladı ve savaş sona erdi. 14 Nisan 1865'te Washington D.C.'de ki bir tiyatroda sunulan “Amerikalı Yeğenimiz” isimli oyunu izlerken, aşırı güneyli olan tanınmış aktör John Wilkes Booth tarafından başından vurulmuştur. Ertesi gün vefat eden Abraham Lincoln, suikast sonucu hayatını kaybeden ilk başkan olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri' nin 16. Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin ilk başkanıdır. Abraham Lincoln, Amerika İç Savaşı' nda Ülkedeki Konfederasyonu Oluşturan Devlet Güçlerine karşı büyük bir galibiyet elde etmiştir. Ülkenin birliğini koruyan Abraham Lincoln, köleliği kaldıran başkan olarak anılır. Yaşadığı zorluklara ve yenilgilere rağmen asla pes etmeyen güçlü bir liderdi. Amerika Birleşik Devletleri' nin En İyi Başkanları arasında yer alan Abraham Lincoln’ın, unutulmayacak sözlerinden bazıları şunlardır;