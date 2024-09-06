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        Haberler Gündem Güncel Aç ayı restorana girip şekerleri yedi | Son dakika haberleri

        Aç ayı restorana girip şekerleri yedi

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir restoranın bahçesine giren ve masada bulduğu şekerleri yiyen ayının o anları dükkan sahibi tarafından kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:53
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        Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesine akşam saatlerinde bir ayı girdi.

        Aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı.

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        Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

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        O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        #ankara
        #restorana giren ayı
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