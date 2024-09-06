Aç ayı restorana girip şekerleri yedi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir restoranın bahçesine giren ve masada bulduğu şekerleri yiyen ayının o anları dükkan sahibi tarafından kamerayla kaydedildi.
Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesine akşam saatlerinde bir ayı girdi.
Aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı.
Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.