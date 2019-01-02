Aç karnına su içmenin faydaları!

Su, hayatın olmazsa olmazıdır. Uzmanlar bol bol su içmenin sağlık için oldukça faydalı olduğu konusunda hemfikir. Ancak 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz... Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?