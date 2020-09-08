Acı biberleri taze olduğu dönemlerde satın alıyoruz. Daha sonra ağızlara layık bir turşu kurmak adına kolları sıvıyoruz. Limon ve sirke olmazsa olması. Sarımsak da lezzet katmak için bire bir. Süreç tamamlandıktan sonra, yemeğe doyamayacağınız acı biber turşumuz hazır hale geliyor.

Acı Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

2 kg süs biberi

2 büyük baş sarımsak

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker veya üzüm pekmezi

2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu

Turşuları Kurmak İçin;

1 litrelik kola şişesi veya su şişesi

Acı Biber Turşusu Yapılışı:

Biberleri yıkayıp ayıklayarak, uçlarından veya ortasından bıçakla deliyoruz.

Sarımsakları ayıklıyoruz.

Pet şişeyi yarısına kadar kaynamış soğutulmuş suyla veya hazır içme suyuyla dolduruyoruz.

Diğer yarısına kadar da sirke koyuyoruz.

Bu suyu geniş bir kaba boşaltıyoruz.

İçine limon tuzunu şekeri ve tuzu ekleyip erimeye bırakıyoruz.

Şişeye biraz biber, bir iki sarımsak katıyoruz.

Şişe dolana kadar böyle devam ediyoruz.

Şişeyi ara sıra hafifçe tezgaha vurarak, biberlerin düzgünce yerleşmesini sağlıyoruz.

Bunu yapmayı unutmayalım.

Böylece pet şişe daha fazla biber alıyor, daha sıkı yerleşiyor.

Biberleri, pet şişelere yerleştirip, sonra turşu için hazırlanan sirkeli suyu ağzı dolana kadar pay ediyoruz.

Pet şişenin kapağını sıkıca kapatıyoruz.

Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ediyoruz.

Böylece iki yıl da kalsa bir şey olmaz.

3-4 haftada da yenmeye hazır hale geliyor.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pet şişeyi açarken altına bir kap koyarak, kapağın önce havasını alın.

Pet şişeyi bıçakla keserek aldığınız turşuları, cam kavanozlara aktarıp, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Ama ne kadar bekletilirse o kadar güzel oluyor.