Acid Arab, yeniden Türkiye'de

Müzik yolculuğuna Kuzey Afrika ve Ortadoğu ezgilerini Acid House ve farklı elektronik alt yapılarla yorumlayarak başlayan Acid Arab, “Dharma Stories” serisi kapsamında 12 Ekim’de Türk dinleyicileriyle buluşacak!

Paris’li elektronik müzik grubu Acid Arab’ın Fransız DJ’leri Guido Minisky ve Hervé Carvalho Türkiye’de de daha ilk çıkışlarından itibaren oldukça geniş bir dinleyici kitlesine sahip oldular. Cem Yıldız ile yaptıkları ortak çalışma olan ‘Stil’

ile de Türk müzikseverlerin kalplerini fethetti.

Acid Arab’ ın bir dizi konukla çalıştığı, 10 şarkıdan oluşan “Musique de France” albümü, radikal elektronik yapıları ve sesleriyle, alışılmadık ritimler ve renkler alırken alt türlerden (tekno, house, acid, disko,trap, etnik) oluşan geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor. Acid Arab'ın iki kişilik DJ şo vu 12 Ekim’de Klein’da müzikseverleri coşturacak.

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