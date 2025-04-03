Açık pencereden eve giren kedi, bebek beşiğinde 4 yavru doğurdu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Remzi ve 26 yaşındaki eşi Nefise Güler çifti, 2 yaşındaki oğulları İsmail ile sabah saatlerinde bayram gezmesine gitti.

Evlerine dönen çift, dünyaya gelecek ikinci bebekleri için hazırladıkları beşikte hamile bir kedinin 4 yavru doğurduğunu fark etti.

Şaşkınlık yaşayan Güler ailesi, anne kedinin yavrularını büyütüp, başka bir yere taşıyıncaya kadar beşiğe dokunmama kararı aldı.

Olayı anlatan Remzi Güler, "Eşim ev hava alsın diye pencereyi açık bırakmış. Penceredeki sineklik teli zayıf olduğu için biraz açık kalmış, yırtmış. Mahallemizde zaman zaman dışarıda beslediğimiz bir kediydi. Doğum zamanı geldiğinde en güvenli yer olarak beşiği bulmuş. Kapıyı kapatıp rahat bıraktık ve dışarı çıktık. Yiyecek verdik. Yavruları biraz toparladıktan sonra alıp gider diye düşünüyoruz" dedi.

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"BEŞİK GELECEK BEBEK İÇİNDİ"

Remzi Güler, bebek beşiğinin daha önce oğlun İsmail için kullanıldığını, ilerleyen günlerde de yeni çocuklarının doğacağını belirterek, "Bu beşik bizim çocuğumuz içindi. Şimdi kardeşi gelecek, ona hazırlıyorduk. Bazen gelen misafirlerimizin de çocukları yatıyordu. Şu anda bir çocuğumuz var, bir de bebek bekliyoruz. 4 de kedi yavrumuz oldu, toplam 8 kişilik aile olduk" diye konuştu.