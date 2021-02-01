Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurumlarına atanmak isteyen adayların katıldığı 2020 TUS 2. dönem ek yerleştirmelerin sonuçları belli oldu. Tercihleri 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSTYM internet sitesi üzerinden sonuçlara erişebilir. 2020 TUS yerleştirme sonucu sorgula! İşte 2020 Tus yerleştirme sorgulama ekranı
2020-TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Şubat 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
2020-TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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