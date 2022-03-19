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ÖGG SINAV SONUCUNA GÖRE ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamaya göre ÖGG silahlı ve silahsız aday listeleri açıklandı. 27/02/2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına ait 80-89 ve 90-99 puan alan adaylara ait istatistiki bilgiler paylaşıldı.
SINAV TÜRÜ
80-89 PUAN
BAŞARI YÜZDESİ
90-99 PUAN
BAŞARI YÜZDESİ
SİLAHSIZ
692
% 6,23
34
% 0,31
SİLAHLI
2.712
% 16,80
273
% 1,69
SİLAH FARKI
357
% 7,73
14
% 0,30
TOPLAM
3.761
% 11,80
321
% 1,01
SINAV TÜRÜ
80-89 PUAN
BAŞARI YÜZDESİ
90-99 PUAN
BAŞARI YÜZDESİ
SİLAHSIZ
215
% 3
7
% 0,10
SİLAHLI
898
% 8
48
% 0,41
TOPLAM
1.113
% 5,80
55
% 0,29
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