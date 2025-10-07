Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) 2025-2026 dönemi hareketli başladı. Binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin sona erip ermediğini ve 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Peki, bu yılki sınavlar e-Sınav olarak mı yapılacak yoksa öğrenciler salonlarda mı ter dökecek? İşte AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...